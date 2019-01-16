УрФУ попал в конец рейтинга лучших вузов по версии журнала THE
13:47, 16 Январь 2019
В список вошли учебные учреждения тех стран, экономика которых активно развивается.
Уральский федеральный университет попал в рейтинг британского журнала Times Higher Education под названием Emerging Economies University Rankings 2019. Он оказался в списке с 251 по 300 место.
Помимо Уральского федерального университета в рейтинг вошли еще 34 вуза. Пятое место занял МГУ, 12 — МФТИ, 16 — НИЯУ МИФИ, 22 — Высшая школа экономики и 49 — университет Томска. Большая часть вузов, которые представлены в списке THE, находится в Китае.
В октябре УрФУ оказался в рейтинге лучших университетов мира по версии издания U.S. News & World Report. Он занял в нем 1107 место. Еще ранее его включили в пятерку популярных вузов среди иностранцев.
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