УрФУ попал в конец рейтинга лучших вузов по версии журнала THE

Уральский федеральный университет попал в рейтинг британского журнала Times Higher Education под названием Emerging Economies University Rankings 2019. Он оказался в списке с 251 по 300 место.

Помимо Уральского федерального университета в рейтинг вошли еще 34 вуза. Пятое место занял МГУ, 12 — МФТИ, 16 — НИЯУ МИФИ, 22 — Высшая школа экономики и 49 — университет Томска. Большая часть вузов, которые представлены в списке THE, находится в Китае.

В октябре УрФУ оказался в рейтинге лучших университетов мира по версии издания U.S. News & World Report. Он занял в нем 1107 место. Еще ранее его включили в пятерку популярных вузов среди иностранцев.