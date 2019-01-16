Свердловские приставы составили рейтинг любимых долгов

Свердловские приставы составили топ-5 долгов за 2018 год. Имущество, которое они арестовали, принесло в копилку государства 260 миллионов рублей. Перечисляем самые лакомые кусочки ушедшего года, о которых УФССП по Свердловской области рассказала ЕТВ:

— Предприятие Каменска-Уральского лишилось дорогостоящего автопарка из автобусов, большегрузов и прицепов на сумму 2,7 миллиона рублей;

— Свердловчанин остался без Porsche Cayenne из-за долга в 500 тысяч. Это был дополнительный штраф к уголовному наказанию;

— Житель Первоуральска попрощался с автомобилем Mercedes-Benz и коллекцией оружия за долги по налогам и штрафам ГИБДД;

— У екатеринбуржца забрали банную мебель, потому что он не заплатил налоговой 60 тысяч рублей. Приставы арестовали телевизор, аппарат для проверки купюр, оргтехнику, барная стойку и кожаный диван;

— Компания-перевозчик отдала приставам пять автобусов и четыре автомобиля за долг в 1,7 миллиона. Фирма не платила зарплату работникам, налоги, сборы и штрафы.