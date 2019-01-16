Стало известно, сколько будет стоить рейс от Екатеринбурга до Магадана
13:05, 16 Январь 2019
Самолет будет летать два раза в неделю.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о сотрудничестве с Магаданской областью. По словам губернатора, Екатеринбург и Колыму точно свяжет прямой авиарейс: будет летать два раза в неделю, стоимость билета туда-обратно составит 17 тысяч рублей. «Главный драйвер развития проекта нашего сотрудничества — транспортная доступность», — подчеркнул Куйвашев.
Любовь к сварке
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области
Мы ездили в Магаданскую область. Изучали возможные наши направления в сотрудничестве. Тогда мне сказали, что за 2017 год поставили 500 килограммов рыбы. Я не знаю, куда она попала. Но после нашей поездки стало больше — уже 500 тонн. Очень вкусной, кстати, рыбы.
В октябре 2018 году губернатор Магаданской области Сергей Носов, который долгое время возглавлял Нижний Тагил, рассказал, что Екатеринбург и Магадан свяжут прямым рейсом.
Новое и интересное
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».