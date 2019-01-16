Стало известно, сколько будет стоить рейс от Екатеринбурга до Магадана

губернатор Свердловской области

Мы ездили в Магаданскую область. Изучали возможные наши направления в сотрудничестве. Тогда мне сказали , что за 2017 год поставили 500 килограммов рыбы. Я не знаю , куда она попала. Но после нашей поездки стало больше — уже 500 тонн. Очень вкусной , кстати , рыбы.