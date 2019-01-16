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Стало известно, сколько будет стоить рейс от Екатеринбурга до Магадана

13:05, 16 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Самолет будет летать два раза в неделю.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о сотрудничестве с Магаданской областью. По словам губернатора, Екатеринбург и Колыму точно свяжет прямой авиарейс: будет летать два раза в неделю, стоимость билета туда-обратно составит 17 тысяч рублей. «Главный драйвер развития проекта нашего сотрудничества — транспортная доступность», — подчеркнул Куйвашев.


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Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области
Мы ездили в Магаданскую область. Изучали возможные наши направления в сотрудничестве. Тогда мне сказали, что за 2017 год поставили 500 килограммов рыбы. Я не знаю, куда она попала. Но после нашей поездки стало больше — уже 500 тонн. Очень вкусной, кстати, рыбы.
Евгений Куйвашев
В октябре 2018 году губернатор Магаданской области Сергей Носов, который долгое время возглавлял Нижний Тагил, рассказал, что Екатеринбург и Магадан свяжут прямым рейсом.
Авторы:
Мария ВойнаковаМихаил Вербицкий
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Теги:
Общество, самолет, Магадан, Екатеринбург
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