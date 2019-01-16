«Сегодня плохой день, как и вчера»: Карякин финишировал 12 на «Дакаре»
Участник ралли «Дакар-2019» Сергей Карякин из Екатеринбурга финишировал 12 на восьмом этапе гонок. Он отстал от лидера спецучастка на 50 минут и остался недоволен результатом.
Сергей Карякин поделился своими переживаниями в фейсбуке. Он объяснил, что машина не запускалась нормально. Также перегревался двигатель, из-за чего к концу этапа приходилось включать его заново каждый километр. Возникли проблемы с электрикой, а также с пыльником — нужно было менять привод, из-за чего экипаж № 344 потерял еще 30 минут.
В общем, сегодня был плохой день, как и вчера, и что-то идет не так. Мы очень стараемся, но не получается.
Напомним, вчера екатеринбуржец попал в аварию: багги перевернулся с песчаной дюны. На ремонт автомобиля команда потратила 3,5 часа и в итоге финишировала 18. Карякин упустил второе место в общем зачете и оказался на предпоследней строчке. В прошлом году гонщика тоже преследовала неудача: он сломал руку и не смог продолжить борьбу за кубок.