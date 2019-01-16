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«Сегодня плохой день, как и вчера»: Карякин финишировал 12 на «Дакаре»

08:57, 16 Январь 2019
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Фото: фейсбук Сергея Карякина
Гонщика из Екатеринбурга преследует серия неудач. Он отстал от лидера восьмого этапа на 50 минут.

Участник ралли «Дакар-2019» Сергей Карякин из Екатеринбурга финишировал 12 на восьмом этапе гонок. Он отстал от лидера спецучастка на 50 минут и остался недоволен результатом.

Сергей Карякин поделился своими переживаниями в фейсбуке. Он объяснил, что машина не запускалась нормально. Также перегревался двигатель, из-за чего к концу этапа приходилось включать его заново каждый километр. Возникли проблемы с электрикой, а также с пыльником — нужно было менять привод, из-за чего экипаж № 344 потерял еще 30 минут.

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В общем, сегодня был плохой день, как и вчера, и что-то идет не так. Мы очень стараемся, но не получается.

Сергей Карякин
гонщик

Напомним, вчера екатеринбуржец попал в аварию: багги перевернулся с песчаной дюны. На ремонт автомобиля команда потратила 3,5 часа и в итоге финишировала 18. Карякин упустил второе место в общем зачете и оказался на предпоследней строчке. В прошлом году гонщика тоже преследовала неудача: он сломал руку и не смог продолжить борьбу за кубок.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, гонщик, гонки, ралли, Дакар, Екатеринбург
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