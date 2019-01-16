Рабочий «Уралвагонзавода» вернул 236 тысяч зарплаты

Сотрудник «Уралвагонзавода» вернул зарплату 236 601 рублей, а также компенсацию морального вреда и судебных расходов на 5,5 тысячи рублей. Решение о выплате денег вынес Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.

Между работником и начальником в феврале 2018 года произошел конфликт, когда руководитель отправил мужчину на внеочередную проверку знаний по охране труда, рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда. Сотрудник «Уралвагонзавода» отказался проходить аттестацию, за что ему снизили премию на 25%. Он оспорил решение начальства в суде, но директор отстранил мужчину от работы без зарплаты, аргументировав это тем, что он не явился на проверку знаний. Работник снова обратился в суд и попросил взыскать с «Уралвагонзавода» зарплату за март–июль 2018 года, моральный вред и расходы на юриста.

Судебная коллегия согласилась с истцом и обязала начальника 50 корпуса «Уралвагонзавода» вернуть свердловчанину деньги. Ответчик попытался обжаловать решение в областной инстанции, но ему не удалось склонить судей на свою сторону.