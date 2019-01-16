Пресс-секретарь Путина заступился за таких, как Глацких

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заступился за чиновников, бросающих неаккуратные фразы. В том числе и за экс-директора департамента молодежной политики Ольгу Глацких с ее знаменитым «государство не просило вас рожать». В интервью газете «Аргументы и Факты» Дмитрий Песков рассказал, что некоторые чиновники не умеют выражать свои мысли, но зато много делают для страны. Но общество, по его мнению, реагирует на все это не толерантно.

«Если есть чиновники, которым наплевать на людей, нужно их критиковать? Нужно. Но под каток общественной критики попадают все: и хорошие, и плохие. У нас в стране вообще принято травить чиновников», - сообщил Песков.

Пресс-секретарь президента пожаловался, что всех работников госаппарата под одну гребенку называют подонками и ворами. Проблема, по его мнению, в том, что в стране слишком много чиновников, но большая часть из них не замешана в коррупции и работает только на благо страны. «А в обществе отношение к ним такое, что мне порой бывает стыдно говорить, что я чиновник. Ненависть льется через край», — сообщил Песков.

Напомним, неосторожную фразу Ольга Глацких обронила на встрече в Кировграде в октябре, а в начале ноября видеоролик с ее обращением разлетелся по сети. Девушка долгое время отбивалась от нападок, но в итоге сдалась и ушла из департамента молодежной политики, чтобы не подставлять губернатора Евгения Куйвашева.

