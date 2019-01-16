Двое детей отравились угарным газом в свердловской квартире
10:16, 16 Январь 2019
Утечка произошла из-за неисправного водонагревателя.
Сухоложская прокуратура начала проверку после отравления двоих детей угарным газом в многоквартирном доме. Утечка произошла в ночь на 13 января из-за неисправного водонагревателя. Причиной также могли стать нарушения к установке газовой колонки: в ванной отсутствовала вентиляция. Помещение долго пустовало, поэтому проверку в нем последний раз проводили в 2018 году, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Детей уже выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Прокуратура проверит, хорошо ли управляющая компания обследовала вентиляционные каналы дома и осматривала газовое оборудование. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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