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Двое детей отравились угарным газом в свердловской квартире

10:16, 16 Январь 2019
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Фото: pixabay
Утечка произошла из-за неисправного водонагревателя.

Сухоложская прокуратура начала проверку после отравления двоих детей угарным газом в многоквартирном доме. Утечка произошла в ночь на 13 января из-за неисправного водонагревателя. Причиной также могли стать нарушения к установке газовой колонки: в ванной отсутствовала вентиляция. Помещение долго пустовало, поэтому проверку в нем последний раз проводили в 2018 году, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Детей уже выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Прокуратура проверит, хорошо ли управляющая компания обследовала вентиляционные каналы дома и осматривала газовое оборудование. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Свердловская область
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