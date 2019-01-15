В свердловском ГИБДД рассказали, какие автомобили угоняют чаще всего
15:56, 15 Январь 2019
За минувший год в регионе украли 1,3 тысячи машин.
В Свердловской области в 2018 году вернули 600 угнанных автомобилей владельцам. Об этом ЕТВ рассказали в региональном управлении ГИБДД.
В минувшем году на территории Свердловской области зарегистрировали 1,3 тысячи краж и угонов транспортных средств: 90% происшествий случилось ночью с неохраняемых парковок. Угонщики предпочитают иностранные автомобили — Toyota, Hyundai, Mazda и Kia. Среди них лидируют Hyundai Solaris и Kia Rio — на долю данных автомобилей пришлось 179 угонов. Среди отечественных машин угонщики в основном похищают «девятки» и «десятки» ВАЗа — 132 случая.
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