В Свердловской области перед Новым годом варварски вырубили 172 ели

Перед Новым годом в Свердловской области незаконно вырубили 172 ели. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона, сотрудники государственной лесной охраны задержали шесть лесорубов, которые нарушили закон. Нарушители причинили лесному хозяйству ущерб на сумму 433 тысячи рублей.

Самую большую партию из 167 елей незаконно срубили на территории Нижне-Тагильского лесничества. Нарушителя задержали на дороге, когда он вез деревья для продажи. Правоохранительные органы уже получили материалы для возбуждения уголовного дела.