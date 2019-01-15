Свердловчанка добилась выплаты маткапитала на строительство дома

Свердловчанка отсудила у управления социальной политики по Артинскому району маткапитал, которым собиралась погасить кредит. Деньги она взяла на строительство дома, но управление решило, что женщине хватит начальной суммы кредита без учета процентов. Между тем у многодетной матери накопился долг по процентам, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Артинская прокуратура обратилась в суд, чтобы признать решение управления социальной политики неверным. Суд согласился с ведомством и обязал учреждение выплатить сумму как для погашения займа, так и процентов по нему.