Свердловчане решили, что в 2018 году обострилась ситуация с работой
10:15, 15 Январь 2019
Особенно тяжко пришлось тем, кто трудится в сфере питания, перевозок и медицины.
Прошлый год выдался намного тяжелее 2017-го в плане работы, так решили 65% свердловчан, посчитали аналитики Headhunter. Эта цифра оказалась на 4% больше, чем в среднем по России.
Сложнее всех пришлось тем, кто трудится в сфере питания, перевозок и медицины. А работникам IT, наоборот, стало жить легче, чем в 2017 году. Часть опрошенных (35%) рассказала, что в прошлом году в их компаниях были сокращения. Наверное, поэтому 47% уральцев думают, что и в 2019-м легче не станет.
Если верить опросу Headhunters, то в 2018 году работу сменили 40% свердловских респондентов. Чаще всего это были люди из сферы автобизнеса, СМИ и PR, гостеприимства, торговли. Ранее мы писали о том, что в 2019 году перейти на новое место работы захотели 12 тысяч уральцев.
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