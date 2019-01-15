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Работника администрации Екатеринбурга посадят на пять лет за взятку

10:53, 15 Январь 2019
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Фото: pixabay
Мужчина не устоял перед 29 тысячами рублей. В тюрьме ему стоять не придется.

Бывшего главного специалиста отдела потребительского рынка администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга приговорили к пяти годам тюрьмы за мелкое взяточничество, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Виновный с июня 2014 года по август 2017 года занимал должность ведущего, а затем главного специалиста в администрации Орджоникидзевского района. За это время екатеринбуржец получил взятки от двух предпринимателей за то, чтобы он «забыл» об административных нарушениях бизнесменов. Всего мужчина получил 29 тысяч рублей: 20 тысяч от одного человека и девять от другого.

Суд учел оба преступления и приговорил экс-работника к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, взяточник не сможет занимать госдолжности два года.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, чиновник, деньги, взятка, прокуратура Свердловской области, Екатеринбург
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