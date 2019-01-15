Приставы закрыли столовую в екатеринбургской школе №25

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В результате санитарно-эпидемиологической проверки , из-за которой школу закрывали полностью , в столовой обнаружили множество нарушений — в том числе , по обработке от инфекционных заболеваний. В пробах обнаружили следы острой вирусной инфекции , поражающей слизистые.





С сегодняшнего дня , 15 января , школа работает в штатном режиме.