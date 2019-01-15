Приставы закрыли столовую в екатеринбургской школе №25
09:58, 15 Январь 2019
Месяц назад в Мичуринском отравились 28 детей.
Судебные приставы опечатали пищеблок в школе № 25, где в середине декабря отравились ученики. Деятельность столовой приостановлена на 30 дней по инициативе Роспотребнадзора, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
В результате санитарно-эпидемиологической проверки, из-за которой школу закрывали полностью, в столовой обнаружили множество нарушений — в том числе, по обработке от инфекционных заболеваний. В пробах обнаружили следы острой вирусной инфекции, поражающей слизистые.
С сегодняшнего дня, 15 января, школа работает в штатном режиме.
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