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Приставы закрыли столовую в екатеринбургской школе №25

09:58, 15 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Месяц назад в Мичуринском отравились 28 детей.
Судебные приставы опечатали пищеблок в школе № 25, где в середине декабря отравились ученики. Деятельность столовой приостановлена на 30 дней по инициативе Роспотребнадзора, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

В результате санитарно-эпидемиологической проверки, из-за которой школу закрывали полностью, в столовой обнаружили множество нарушений — в том числе, по обработке от инфекционных заболеваний. В пробах обнаружили следы острой вирусной инфекции, поражающей слизистые.

С сегодняшнего дня, 15 января, школа работает в штатном режиме.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, УФССП по Свердловской области, Мичуринский
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