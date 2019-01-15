Новый генконсул Франции приступил к работе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге начал работать новый генеральный консул Франции Пьер-Ален Коффинье. Его консульский округ включает все регионы УрФО, сообщили в городском представительстве МИД РФ. С 2015 года французским консулом в Екатеринбурге был Эрике Милье.

Пьер-Ален Коффинье до назначения в Екатеринбург сделал в карьеру во французском МИДе. Он работал советником по иностранным делам, а позже занимал должность генконсула Франции в Эдинбурге и Глазго. Генеральное консульство в Екатеринбурге все так же находится на Карла Либкнехта 22 (офис 401), телефон (343) 253-00-56.