На Свердловских железных дорогах стали меньше хулиганить

В Свердловской области зафиксировали 600 случаев незаконного вмешательства в работу железнодорожников в 2018 году. Данный показатель снизился на 20% по сравнению с 2017-м. За преступления задержали 400 человек, рассказали ЕТВ в пресс-службе СвЖД.

Имущество Свердловской железной дороги стали воровать реже на 8%. При этом 250 хищений удалось предотвратить. Чаще всего злоумышленники пытались украсть детали верхнего строения пути, а также изделия из цветного и черного металла. Железнодорожники также отметили 117 случаев вандализма. Так, уральцы обкидывали поезда различными предметами, били стекла в окнах составов и рисовали граффити.