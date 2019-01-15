На Свердловских железных дорогах стали меньше хулиганить
12:24, 15 Январь 2019
Но уральцы все равно обкидывали поезда различными предметами и рисовали на них граффити.
В Свердловской области зафиксировали 600 случаев незаконного вмешательства в работу железнодорожников в 2018 году. Данный показатель снизился на 20% по сравнению с 2017-м. За преступления задержали 400 человек, рассказали ЕТВ в пресс-службе СвЖД.
Имущество Свердловской железной дороги стали воровать реже на 8%. При этом 250 хищений удалось предотвратить. Чаще всего злоумышленники пытались украсть детали верхнего строения пути, а также изделия из цветного и черного металла. Железнодорожники также отметили 117 случаев вандализма. Так, уральцы обкидывали поезда различными предметами, били стекла в окнах составов и рисовали граффити.
«Ты же мать»
ЕТВ выясняет, кто и зачем загоняет россиянок на кухню к борщам, и какие трудовые права женщин у нас
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.