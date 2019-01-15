Лошагин попросил помощи у патриарха Кирилла
14:33, 15 Январь 2019
Ранее осужденный фотограф обращался к Владимиру Путину.
Фотограф Дмитрий Лошагин, который отбывает наказание за убийство жены, написал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В обращении, опубликованном на Facebook, Лошагин просит заступиться за настоятеля Новолялинской церкви.
Осужденный фотограф рассказывает историю украинца Александр Капитонова — старосты православной общины, который вместе с ним отбывает наказание в Новой Ляле. В 2017 году Лошагин и Капитонов построили православный храм. В конце 2018 года, когда рассматривалось дело об УДО из колонии последнего, в суд поступила положительная характеристика от священнослужителя иерея Николая — в частности, за строительство храма.
«Судья Макаров, рассматривая дело об УДО Капитонова объявил в суде, в присутствии прокурора Крякова, действия Отца Николая, как давление на суд, тем самым перевёл Отца Николая из нашего Духовного наставника в нечестного человека — в коррупционера», — написал Дмитрий Лошагин. Фотограф попросил патриарха Кирилла разобраться в этой ситуации и поддержать иерея Николая.
Ранее Дмитрий Лошагин писал президенту РФ Владимиру Путину, предложив усилить экономику страны.
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