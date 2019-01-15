Лошагин попросил помощи у патриарха Кирилла

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Осужденный фотограф рассказывает историю украинца Александр Капитонова — старосты православной общины , который вместе с ним отбывает наказание в Новой Ляле. В 2017 году Лошагин и Капитонов построили православный храм. В конце 2018 года , когда рассматривалось дело об УДО из колонии последнего , в суд поступила положительная характеристика от священнослужителя иерея Николая — в частности , за строительство храма.





«Судья Макаров, рассматривая дело об УДО Капитонова объявил в суде, в присутствии прокурора Крякова, действия Отца Николая, как давление на суд, тем самым перевёл Отца Николая из нашего Духовного наставника в нечестного человека — в коррупционера», — написал Дмитрий Лошагин. Фотограф попросил патриарха Кирилла разобраться в этой ситуации и поддержать иерея Николая. Ранее Дмитрий Лошагин писал президенту РФ Владимиру Путину, предложив усилить экономику страны.