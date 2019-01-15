«Гора Белая» побила свой туристический рекорд в новогодние праздники

Самым посещаемым туристическим местом Свердловской области в новогодние праздники стал горнолыжный комплекс «Гора Белая». За неделю там побывали 41,5 тысячи человек (новый рекорд). Туристы также посещали невьянский историко-архитектурный музей, парк «Оленьи ручьи», нижнесинячихинский музей деревянного зодчества, нижнетагильский музей «Горнозаводской Урал», верхотурский историко-архитектурный музей и парк «Бажовские места», сообщили в региональном центре развития туризма. В каждом их них в новогодние праздники побывали по 2-4 тысячи человек.

Гора Белая находится в 40 километрах от Нижнего Тагила, в Горнозаводском округе. Правительство планирует сделать из кластера особую экономическую зону — там будут располагаться малые предприятия, специализирующиеся на туристических услугах. Для этого на ее склонах и у подножия будет создана мощная инфраструктура — от трасс для маунтинбайка до площадок для проведения международных спортивных состязаний. В 2019 году на обновление курорта «Гора Белая» из бюджета Свердловской области выделят 200 млн рублей. Резиденты кластера получат преференции на десять лет.