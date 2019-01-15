Гонщик Карякин попал в серьезную аварию на ралли «Дакар-2019»

Расстроенный Карякин добавил, что «ждать подиумных результатов нет смысла». Он извинился перед болельщиками, что так вышло, но они поддержали его в комментариях: одни заявили, что это опыт, другие отметили, что экипаж № 344 показал силу и мужество. Сергею же повезло — он отделался только ушибами.

Напомним, в этом году екатеринбуржец пересел с квадроцикла на багги, и ему удалось показать хорошие результаты. Предыдущий этап он завершил четвертым и получил второе место в общем зачете мотовездеходов. После седьмого этапа Сергей Карякин занял 18 место.