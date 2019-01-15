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Гонщик Карякин попал в серьезную аварию на ралли «Дакар-2019»

08:31, 15 Январь 2019
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Фото: фейсбук Сергея Карякина
Экипаж №344 перевернулся с песчаной дюны. Теперь на призовые места рассчитывать не приходится.

Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин преодолел седьмой этап «Дакара-2019». Результаты расстроили не только свердловского участника, но и его болельщиков. Карякин попал в серьезную аварию, из-за которой провел в песках еще 3,5 часа, чтобы отремонтировать багги. Об очередном участке Сергей рассказал подписчикам в фейсбуке:

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Сегодня мы перевернулись с песчаной дюны, потом мы пробили два колеса, потом у нас взорвался ремень вариатора, потом у нас сломалась переговорка. В общем, как-то не заладилось.

Сергей Карякин
гонщик

Расстроенный Карякин добавил, что «ждать подиумных результатов нет смысла». Он извинился перед болельщиками, что так вышло, но они поддержали его в комментариях: одни заявили, что это опыт, другие отметили, что экипаж № 344 показал силу и мужество. Сергею же повезло — он отделался только ушибами.

Напомним, в этом году екатеринбуржец пересел с квадроцикла на багги, и ему удалось показать хорошие результаты. Предыдущий этап он завершил четвертым и получил второе место в общем зачете мотовездеходов. После седьмого этапа Сергей Карякин занял 18 место.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, машины, спорт, Екатеринбург, гонщик, гонка, ралли, Дакар, Сергей Карякин
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