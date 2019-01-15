Фриганы Екатеринбурга создали карту бесплатной и вкусной еды

Примечательна не столько карта, сколько комментарии к указателям. Приводим несколько из них: «Монетка в торце со стороны Пальмиро Тольятти, 19. Три бака, в основном лук, морковь. Продавцы выходят покурить, но не сильно волнуются», «Кировский. Ныряльщики находили даже пиво» или «Бак на внутреннем дворе, слева от входа в магазин, если обходить, то можно туда попасть. Ворота закрываются на ночь обычно, поэтому следует приходить до 18-19 часов. Выкидывают много фруктов и молочной продукции. Работники относятся неоднозначно». Если вам интересно, что пишут на карте местные фриганы, исследуйте ее дальше.