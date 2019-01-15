Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Екатеринбуржец обманом заработал на трубах 35 миллионов рублей

16:46, 15 Январь 2019
image.jpg
Фото: pixabay
Мужчина заключал договоры на поставки металла, но отправлять заказы не собирался.

Екатеринбуржец отправится в тюрьму на четыре года за махинации с поставкой металлических труб. Он причинил клиентам ущерб на сумму 35 миллионов рублей, рассказали ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

С 2011 по 2015 годы свердловчанин заключал контракты с покупателями оборудования, прикрываясь «Нефтетрубным заводом». Чтобы получить заказы, мужчина вел переписку с компаниями из Ульяновской области, Башкортостана и Казахстана. Доверчивые фирмы отправляли мошеннику деньги, а взамен получали меньший объем продукции или вовсе ничего. На деле у екатеринбуржца не было никаких труб.

На счету уральца четыре эпизода мошенничества, в которых он раскаялся в марте 2018 года. Расследование завершили спустя четыре месяца. Приговор суда еще не вступил в силу.

«Ты же мать»
ЕТВ выясняет, кто и зачем загоняет россиянок на кухню к борщам.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Екатеринбуржец обманом заработал на трубах 35 миллионов рублей»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, УМВД по Екатеринбургу, кража, мошенничество, трубы, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».