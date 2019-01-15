Екатеринбуржец обманом заработал на трубах 35 миллионов рублей

Екатеринбуржец отправится в тюрьму на четыре года за махинации с поставкой металлических труб. Он причинил клиентам ущерб на сумму 35 миллионов рублей, рассказали ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

С 2011 по 2015 годы свердловчанин заключал контракты с покупателями оборудования, прикрываясь «Нефтетрубным заводом». Чтобы получить заказы, мужчина вел переписку с компаниями из Ульяновской области, Башкортостана и Казахстана. Доверчивые фирмы отправляли мошеннику деньги, а взамен получали меньший объем продукции или вовсе ничего. На деле у екатеринбуржца не было никаких труб.

На счету уральца четыре эпизода мошенничества, в которых он раскаялся в марте 2018 года. Расследование завершили спустя четыре месяца. Приговор суда еще не вступил в силу.