Екатеринбуржцу выплатили 1,5 миллиона за испорченную кухню

Заказчик отправил гарнитур на экспертизу. Она подтвердила множественные дефекты, которые невозможно устранить. Тогда екатеринбуржец обратился в Верх-Исетский районный суд с просьбой взыскать с ответчика 1,4 миллиона рублей, но коллегия удовлетворила иск частично. Покупателю присудили только 747 тысяч.

Такое решение не устроило обе стороны. Его обжаловали в Свердловском областном суде. Вторая инстанция пересмотрела дело и подумала, что екатеринбуржец заслужил неустойку. Ему присудили еще 671 тысячу рублей.

В ноябре прошлого года жительница Екатеринбурга тоже вернула деньги за кухонный гарнитур. Тогда поставщик поплатился 360 тысячами за просрочку доставки.