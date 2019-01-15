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Екатеринбуржцу выплатили 1,5 миллиона за испорченную кухню

13:25, 15 Январь 2019
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Фото: pixabay
Мужчина заказал гарнитур, но после его установки мебель резко постарела.

Екатеринбуржец вернул деньги за некачественный гарнитур. Мужчине обязались выплатить полтора миллиона рублей вместо 700 тысяч — такова цена плохой мебели. Суд добавил к этой сумме неустойку, штраф и госпошлину.

Мужчина заключил договор с фирмой «СитиЛайн», которая пообещала ему подобрать подрядчика для установки кухонного гарнитура. Доставка и установка была бесплатной — свердловчанин лишь оплатил сумму покупки. Но после того, как кухню собрали, в мебели появились вмятины, трещины и царапины. Кроме того, вздулась краска, а ручки, ограничители и фасады искривились, сообщили ЕТВ в пресс-службе облсуда.

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Заказчик отправил гарнитур на экспертизу. Она подтвердила множественные дефекты, которые невозможно устранить. Тогда екатеринбуржец обратился в Верх-Исетский районный суд с просьбой взыскать с ответчика 1,4 миллиона рублей, но коллегия удовлетворила иск частично. Покупателю присудили только 747 тысяч.

Такое решение не устроило обе стороны. Его обжаловали в Свердловском областном суде. Вторая инстанция пересмотрела дело и подумала, что екатеринбуржец заслужил неустойку. Ему присудили еще 671 тысячу рублей.

В ноябре прошлого года жительница Екатеринбурга тоже вернула деньги за кухонный гарнитур. Тогда поставщик поплатился 360 тысячами за просрочку доставки.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, компенсация, деньги, кухня, Екатеринбург, Областной суд
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