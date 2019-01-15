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Депутаты Госдумы вступились за отмененный в Екатеринбурге 024 маршрут

09:46, 15 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Горожане начали собирать подписи, чтобы отнести их в мэрию.

Отмена 024 маршрута в Екатеринбурге вызвала массовые недовольства горожан. К местных жителям, которые начали собирать подписи в защиту маршрута, подключились депутаты Госдумы Дмитрий Ионин и Андрей Альшевских. Свое возмущение они выразили на страницах в фейсбуке.

Депутаты рассказали о толпах народу на Вторчермете и Сортировке, где бедные екатеринбуржцы вынуждены ждать транспорт. Также они описали неудобства горожан, которые приходится терпеть местным жителям после отмены 024 маршрута. Кроме того, Альшевских посоветовал администрации Екатеринбурга сначала подготовиться к транспортной реформе, а уже потом ее проводить.

Дмитрий Ионин сказал, что после сбора подписей направит депутатский запрос Александру Высокинскому. Он отметил, что с предыдущей администрацией подобные вопросы было сложно решать, но понадеялся на нынешний состав:

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В истории с 024 маршрутом у нового состава администрации есть возможность доказать, что их слова о том, что новая команда будет работать по-новому и слышать горожан — не простые слова. А заодно рассеять нехорошие слухи, что один чиновник мэрии просто решил через отмену маршрута наказать строптивого перевозчика, посмевшего взыскать с администрации около 30 миллионов рублей законной компенсации за проезд льготников.

Дмитрий Ионин

Напомним, пока мэрия Екатеринбурга решила вопрос по-другому. Она собралась увеличить число автобусов № 25, но такой вариант не устроил простых жителей.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, автобус, транспортная реформа, Администрация Екатеринбурга, маршрут, Дмитрий Ионин, Андрей Альшевских
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