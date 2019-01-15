Депутаты Госдумы вступились за отмененный в Екатеринбурге 024 маршрут

Отмена 024 маршрута в Екатеринбурге вызвала массовые недовольства горожан. К местных жителям, которые начали собирать подписи в защиту маршрута, подключились депутаты Госдумы Дмитрий Ионин и Андрей Альшевских. Свое возмущение они выразили на страницах в фейсбуке.

Депутаты рассказали о толпах народу на Вторчермете и Сортировке, где бедные екатеринбуржцы вынуждены ждать транспорт. Также они описали неудобства горожан, которые приходится терпеть местным жителям после отмены 024 маршрута. Кроме того, Альшевских посоветовал администрации Екатеринбурга сначала подготовиться к транспортной реформе, а уже потом ее проводить.

Дмитрий Ионин сказал, что после сбора подписей направит депутатский запрос Александру Высокинскому. Он отметил, что с предыдущей администрацией подобные вопросы было сложно решать, но понадеялся на нынешний состав: