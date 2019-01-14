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За праздники в Екатеринбурге поймали 200 подростков-беспризорников

16:51, 14 Январь 2019
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Фото: rustsports.com
Нарушителей комендантского часа искали 600 полицейских.

Полицейские Екатеринбурга с 30 декабря по 14 января проверяли несовершеннолетних, которые гуляли в общественных местах ночью. В торговых центрах, кафе, барах и клубах находились подростки, которые убежали из дома или стояли на профилактическом учете. За две недели в рейдах приняли участие 600 полицейских, которые обследовали 2100 мест, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

За это время в полицию доставили 130 беспризорников, 41 нарушителя, и 23 несовершеннолетних в розыске. Большую часть любителей прогулок вернули родителям, но семерых пришлось отправить в реабилитационный центр, еще шестерых подростков отправили в центр временного содержания несовершеннолетних. Полицейские просят родителей следить за развлечениями детей в праздничные дни. Многочисленные нарушения комендантского часа могу т стать причиной лишения родительских прав.

Год сурка
ЕТВ перечисляет главные события, которые ждут Екатеринбург в 2019 году.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, подростки, МВД на транспорте, полиция, Свердловская область , Екатеринбург
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