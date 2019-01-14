В свердловском подъезде обрушился потолок

Жителей Нижнего Тагила застало неприятное происшествие. В подъезде дома № 102 по улице Чайковского обрушилась часть потолка, после чего прокуратура организовала проверку. Никто не пострадал.

Предварительно в пресс-службе свердловского ведомства сообщили ЕТВ, что обрушение потолочно-чердачного перекрытия произошло 12 января утром. Его площадь составила три квадратных метра. Потолок уже восстановили, но прокуратура решила разобраться в случившемся. Она даст правовую оценку, выяснит, проводился ли в доме 1954 года постройки капремонт и можно ли признать здание аварийным.

Напомним, в декабре 2018 года в Нижнем Тагиле была похожая ситуация: штукатурка посыпалась кусками в школе № 34. Дети в это время были на обеде. В ноябре хозяев квартиры в Верхней Пышме тоже ждал сюрприз. Там штукатурка обрушилась ночью прямо на жильцов, которые в это время спали. Такая же история произошла в сентябре в доме на улице Академика Сахарова в Екатеринбурге. Хозяева проснулись от хруста потолка около 02:30, после чего успели встать с кровати и убежать. Через несколько минут потолок упал прямо на постель.