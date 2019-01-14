В Екатеринбурге нашли пять опасных для детей горок

Сотрудники екатеринбургской госавтоинспекции продолжают рейды в рамках проекта «Горка», которые направлены на то, чтобы найти склоны, которые выходят на проезжую часть. За декабрь ликвидировали пять опасных горок в Екатеринбурге, сообщили ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Неправильные горки работники полиции нашли в следующих местах: Бебеля, 148, Реактивная, 87, Латвийская и Гурзуфская с домами под одним номером 19. Горку, которая расположена у ТЦ «Парк Хаус» посыпали солью и песком.

Если вы увидели склон для катания, который внушает вам недоверие, сообщайте об этом на почту: gorkaekb@mail.ru. Не забудьте приложить фотографии. Между тем, ЕТВ рассказывал, как выбрать хорошую горку для развлечений.