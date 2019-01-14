Тапки губернатора Колымы станут памятником в Танкограде 

На набережной Нижнего Тагила предложили установить арт-объект, посвященный бывшему мэру Сергею Носову. По мнению автора, о бывшем главе будут хорошо напоминать гигантские домашние тапочки. Размер — это отсылка к высокому росту экс-мэра. А тапочки — это символ уюта. «Тапьти –то приношенные, как влитые. Короче, сжился ты с ними», — считает автор.

Проект арт-объекта подали на всероссийский конкурс идей и новых достопримечательностей «Культурный след». Самые интересные работы определят по результатам интернет-голосования. Реализовывать идеи будут сами авторы, художники и скульпторы. На последнем этапе участники должны превратить свой проект в достопримечательность.

«А тапки Носова, — это хорошо. Тут приметы разные могут случиться. Ну, дескать, кто в эти гигантские тапки влезет, то тому будет… А вот что будет — это как у кого с фантазией. Это я к тому, что встречать надо по уму, а провожать — по памяти…!»