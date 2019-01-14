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Пассажир Кольцово спрятал от таможенников люксовую ювелирку на 6,5 млн

14:03, 14 Январь 2019
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Фото: пресс-служба уральского таможенного управления
За незаконное использование товарного знака Cartier мужчине грозит два года тюрьмы.

Таможенники аэропорта Кольцово изъяли картонные коробки с ювелирными украшениями Cartier. В Екатеринбург шесть колец и 16 браслетов известного бренда вез пассажир из Пекина, рассказали ЕТВ в пресс-службе уральского таможенного управления.

Сотрудники аэропорта направили ювелирку на экспертизу. Представитель Cartier оценил ущерб в 6,5 миллиона рублей. Материалы дела находятся в полиции. Пассажиру, который хотел заработать на украшениях, грозит два года тюрьмы.

В ноябре 2017 года мужчина тоже пытался провезти ювелирные изделия. Он заведомо не задекларировал их, спрятав в носки и дубленку. Таможенникам он заявил, что понятия не имел о контрабанде, мол, дубленка — подарок стамбульского друга.

Год сурка
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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, таможня, Екатеринбург, Кольцовская таможня, ювелир, контрабанда
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