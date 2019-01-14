Пассажир Кольцово спрятал от таможенников люксовую ювелирку на 6,5 млн
14:03, 14 Январь 2019
За незаконное использование товарного знака Cartier мужчине грозит два года тюрьмы.
Таможенники аэропорта Кольцово изъяли картонные коробки с ювелирными украшениями Cartier. В Екатеринбург шесть колец и 16 браслетов известного бренда вез пассажир из Пекина, рассказали ЕТВ в пресс-службе уральского таможенного управления.
Сотрудники аэропорта направили ювелирку на экспертизу. Представитель Cartier оценил ущерб в 6,5 миллиона рублей. Материалы дела находятся в полиции. Пассажиру, который хотел заработать на украшениях, грозит два года тюрьмы.
В ноябре 2017 года мужчина тоже пытался провезти ювелирные изделия. Он заведомо не задекларировал их, спрятав в носки и дубленку. Таможенникам он заявил, что понятия не имел о контрабанде, мол, дубленка — подарок стамбульского друга.
Год сурка
ЕТВ перечисляет главные события, которые ждут Екатеринбург в 2019 году.
Новое и интересное
За деньгами и наркотой. На Уктусе состязаются четвероногие таможенники
Общество
Собаки в погонах сошлись в соревновании по скоростному обнаружению нелегального содержимого чемоданов. Служебная мимимишность в репортаже ЕТВ.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.