Пассажир Кольцово спрятал от таможенников люксовую ювелирку на 6,5 млн

Таможенники аэропорта Кольцово изъяли картонные коробки с ювелирными украшениями Cartier. В Екатеринбург шесть колец и 16 браслетов известного бренда вез пассажир из Пекина, рассказали ЕТВ в пресс-службе уральского таможенного управления.

Сотрудники аэропорта направили ювелирку на экспертизу. Представитель Cartier оценил ущерб в 6,5 миллиона рублей. Материалы дела находятся в полиции. Пассажиру, который хотел заработать на украшениях, грозит два года тюрьмы.

В ноябре 2017 года мужчина тоже пытался провезти ювелирные изделия. Он заведомо не задекларировал их, спрятав в носки и дубленку. Таможенникам он заявил, что понятия не имел о контрабанде, мол, дубленка — подарок стамбульского друга.