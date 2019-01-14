Мэр Нижнего Тагила созвал совет по мусорному тарифу «Рифея»

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев создал рабочую группу по вопросам работы мусорного оператора «Рифей». В нее войдут представители компании, общественники, депутаты и представители местной городской администрации. Вместе они должны разобраться, почему тариф оператора на вывоз мусора оказался самым высоким в регионе. Первое заседание пройдет на этой неделе, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Владислав Пинаев объявил войну компании «Рифей» месяц назад. Сначала он посчитал тариф, предложенный компанией, неоправданно высоким. Письма с требованием организовать проверку администрация направила председателю РЭК Владимиру Гришанову, первому вице-губернатору Алексею Орлову, министру энергетики и ЖКХ области Николаю Смирнову. Позже мэру не понравилась логистическая схема оператора, согласно которой огромный полигон для всего округа должен быть в Нижнем Тагиле.

После визита свердловского министра ЖКХ Николая Смирнова, Пинаев потребовал, чтобы компания «Рифей» официально зарегистрировалась на территории муниципалитета, чтобы следить за работой регионального оператора. Кроме того, фирма будет платить налоги в бюджет и отвечать за свои действия перед жителями.

ЕТВ уже отвечал на самые важные вопросы по мусорной реформе. Читайте здесь.