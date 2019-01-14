Куйвашев включил главного борца с коррупцией в состав правительства

Губернатор Евгений Куйвашев включил в состав свердловского правительства директора департамента по противодействию коррупции. Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации региона. Таким образом в состава кабмина будут входить 28 человек. Антикоррупционный департамент создали только полтора месяца назад. Планировалось, что его возглавит заместитель департамента кадровой политики Ильхам Шаралиев.

Среди новых членов свердловского правительства вошли Сергей Бидонько и Валерий Чайников. До реформы администрации губернатора их общую должность занимал Владимир Тунгусов. Однако накануне выборов Куйвашев разделил эти функции: Сергею Бидонько достались вопросы внутренней политики, а Чайникову — руководство аппаратом.