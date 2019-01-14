Юрист выплатит екатеринбурженке 50 тысяч рублей за кражу ее денег

Женщина на достигнутом не остановилась и подала иск в суд, потребовав с ответчика проценты за использование денег, компенсацию вреда, штрафа, судебных расходов. Кроме того, она попросила признать договор недействительным. Во время рассмотрения дела юрист вернул женщине еще 139 481 рубль и не забыл про 11% для себя. Это не спасло алчного юриста, потому что клиентка все-таки решила, что он обогатился за ее счет. Свердловчанка предъявила сумму в 35 778 рублей за использование ее средств, 20 тысяч — за моральный вред, проценты в 6 159 рублей, штраф и неустойку.

Верх-Исетский суд обязал ответчика вернуть екатеринбурженке 50 тысяч рублей, но юрист не согласился с вердиктом. Он обжаловал приговор в областной инстанции, но она не изменила решение.