Екатеринбуржца без договора на перевозку оштрафовали на пять тысяч
16:33, 14 Январь 2019
Мужчина незаконно возил пассажиров на автобусе.
В Екатеринбурге водителя, который ездил без договора фрахтования, оштрафовали на 5 тысяч рублей. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.
В августе 2018 года Уральский автодорожный надзор проверил, соблюдаются ли правила перевозки пассажиров и грузов. В ходе рейда остановили автобус Hyundai, чей водитель возил пассажиров и багаж, но без необходимого договора. Мужчине вынесли административный штраф в пять тысяч рублей. Чкаловский суд Екатеринбурга согласился с решением. Жалоба водителя в Свердловский областной суд успехом не увенчалась.
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