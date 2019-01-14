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Два екатеринбургских садика получат по 320 тысяч на технику

11:37, 14 Январь 2019
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Фото: pixabay
Губернатор Куйвашев потревожил правительственный фонд.

Губернатор Евгений Куйвашев распорядился выделить из правительственного фонда деньги на техническое оснащение учебных учреждений региона. Байкаловский детско-юношеский центр «Созвездие» получит 186 тысяч рублей на наборы по робототехнике и новую мебель, сообщили в департаменте информполитики региона. Екатеринбургским детским садам № 527 и № 567 выделят по 320 тысяч рублей на техническое перевооружение.

Из бюджета Свредловской области также дополнительно выделят 23 миллиона рублей на поддержку сельских школ и ДК.. На эти деньги закупят музыкальное оборудование в михайловский центр досуга, синтезаторы в малышевскую школу искусств, спортивное оборудование в село Первомайское, хоккейную экипировку в школу Нижнего Тагила и отремонтируют балетный зал в Уральском центре народного искусства.


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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, деньги, садик, Свердловская область , Екатеринбург
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