Два екатеринбургских садика получат по 320 тысяч на технику

Губернатор Евгений Куйвашев распорядился выделить из правительственного фонда деньги на техническое оснащение учебных учреждений региона. Байкаловский детско-юношеский центр «Созвездие» получит 186 тысяч рублей на наборы по робототехнике и новую мебель, сообщили в департаменте информполитики региона. Екатеринбургским детским садам № 527 и № 567 выделят по 320 тысяч рублей на техническое перевооружение.

Из бюджета Свредловской области также дополнительно выделят 23 миллиона рублей на поддержку сельских школ и ДК.. На эти деньги закупят музыкальное оборудование в михайловский центр досуга, синтезаторы в малышевскую школу искусств, спортивное оборудование в село Первомайское, хоккейную экипировку в школу Нижнего Тагила и отремонтируют балетный зал в Уральском центре народного искусства.



