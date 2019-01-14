Десять свердловчан стали миллионерами, сорвав джекпот в лотерею
14:17, 14 Январь 2019
В прошлом году победителей было всего два.
Десять жителей Свердловской области стали миллионерами, купив лотерейный билет в 2018 году. Шесть человек смогли выиграть больше двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Почты России. Год назад сорвать джекпот смогли только двое уральцев. Всего за год в почтовых отделениях купили 68 миллионов лотерейных билетов. Победителями стали 206 человек.
Свердловчанина, который выиграл 500 миллионов рублей в новогодней лотерее «Русского лото», до сих пор ищут организаторы. Победители в новогодней суете могли забыть проверить билеты либо уехали в путешествие. Организаторы попросили жителей Свердловской области проверить свои билеты и, в случае выигрыша, связаться с организаторами.
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