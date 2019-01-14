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Десять свердловчан стали миллионерами, сорвав джекпот в лотерею

14:17, 14 Январь 2019
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Фото: pixabay
В прошлом году победителей было всего два. 

Десять жителей Свердловской области стали миллионерами, купив лотерейный билет в 2018 году. Шесть человек смогли выиграть больше двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Почты России. Год назад сорвать джекпот смогли только двое уральцев. Всего за год в почтовых отделениях купили 68 миллионов лотерейных билетов. Победителями стали 206 человек.

Свердловчанина, который выиграл 500 миллионов рублей в новогодней лотерее «Русского лото», до сих пор ищут организаторы. Победители в новогодней суете могли забыть проверить билеты либо уехали в путешествие. Организаторы попросили жителей Свердловской области проверить свои билеты и, в случае выигрыша, связаться с организаторами.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Почта России, деньги, лотерея, выигрыш, Свердловская область , Екатеринбург
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