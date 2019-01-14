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Аналитики подсчитали, сколько зарабатывают главбухи в Екатеринбурге

09:13, 14 Январь 2019
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Фото: pixabay
Зарплаты финансовых специалистов с Урала в полтора раза уступают московским.
Екатеринбургские главные бухгалтеры в среднем получают 86 тысяч рублей, подсчитали аналитики сайта Superjob. В это же время среднее предложение по такой же позиции в Москве — 120 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — 104 тысячи рублей.

Финансовые специалисты в столице Урала зарабатывают больше коллег по региону. В Челябинске за работу главного бухгалтера компании готовы платить 76 тысяч рублей, а в Кургане — 72 тысячи. В соседней Уфе — и вовсе 70 тысяч рублей.

Работодатели требуют от потенциальных главных бухгалтеров составлять отчетность, контролировать ведение учета и проводить финансовый анализ. У кандидата на должность должно быть высшее образование, стаж в пять и более лет.
Год сурка
ЕТВ перечисляет главные события, которые ждут Екатеринбург в 2019 году.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, зарплата, Екатеринбург
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