Антон Шипулин поменяет биатлон на мандат депутата Госдумы

Завершивший спортивную карьеру биатлонист совершил пробежку со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. «Антон передает всем привет, он полон сил, энергии и планов. Скоро обо всем сам расскажет!», — сообщил сегодня, 12 января, глава региона на странице в Instagram.

Позднее Znak.com сообщил со ссылкой на информированный источник о том, что Шипулин намерен начать политическую карьеру. Олимпийский чемпион может принять участие в довыборах в Госдуму по Серовскому округу. Место в парламенте освободилось после того, как Сергей Бидонько сложил полномочия в связи с получением должности вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике.