Антон Шипулин поменяет биатлон на мандат депутата Госдумы
Завершивший спортивную карьеру биатлонист совершил пробежку со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. «Антон передает всем привет, он полон сил, энергии и планов. Скоро обо всем сам расскажет!», — сообщил сегодня, 12 января, глава региона на странице в Instagram.
Позднее Znak.com сообщил со ссылкой на информированный источник о том, что Шипулин намерен начать политическую карьеру. Олимпийский чемпион может принять участие в довыборах в Госдуму по Серовскому округу. Место в парламенте освободилось после того, как Сергей Бидонько сложил полномочия в связи с получением должности вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике.
Политическую карьеру Шипулина несколькими днями ранее предсказывала олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Анфиса Резцова. Известная неоднозначными и резкими высказываниями спортсменка заявила: «Как правило, у нас все великие спортсмены идут в политику. В Госдуму и так далее. Думаю, что ему сделают такое предложение. Хотя мне бы хотелось, чтобы Шипулин тренировал, как и все олимпийские чемпионы, завершившие спортивные карьеры»,
Олимпийский чемпион Сочи расстался с биатлоном 28 декабря. Последним стартом стала «Рождественская гонка», где Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт стали восьмыми. Причиной ухода из профессионального спорта стали бесконечные обвинения в использовании допинга, из-за которых Шипулин не был допущен на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.