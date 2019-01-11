В Ельцин Центре выяснят, как общество относится к наркозависимым

В Ельцин Центре 24 января состоится очередная встреча в рамках проекта «Бай-бай, стигма!» и будет посвящена дискриминации в отношении к наркопотребителям. Тема встречи «Наркомания: болезнь или преступление».

Дискуссия обещает быть жаркой. В разговоре примут участие гости из Санкт-Петербурга — Сергей Дугин, директор фонда «Гуманитарное действие», который более 20 лет помогает наркозависимым и Мария Лапина, координатор проекта «Мобильная бригада медико-социальной помощи тяжелобольным людям с ВИЧ». Спикерами станут и непримиримые оппоненты — представители двух организаций: фонда «Город без наркотиков», созданный Евгением Ройзманом, и единственного государственного реабилитационного центра «Урал без наркотиков».