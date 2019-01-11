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В Ельцин Центре выяснят, как общество относится к наркозависимым

15:06, 11 Январь 2019
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Фото: Игорь Брук / страница «Бай-бай, стигма» в Facebook
К разговору в проекте «Бай-бай, стигма» приглашены представители «Города без наркотиков» и «Урала без наркотиков».

В Ельцин Центре 24 января состоится очередная встреча в рамках проекта «Бай-бай, стигма!» и будет посвящена дискриминации в отношении к наркопотребителям. Тема встречи «Наркомания: болезнь или преступление».

Дискуссия обещает быть жаркой. В разговоре примут участие гости из Санкт-Петербурга — Сергей Дугин, директор фонда «Гуманитарное действие», который более 20 лет помогает наркозависимым и Мария Лапина, координатор проекта «Мобильная бригада медико-социальной помощи тяжелобольным людям с ВИЧ». Спикерами станут и непримиримые оппоненты — представители двух организаций: фонда «Город без наркотиков», созданный Евгением Ройзманом, и единственного государственного реабилитационного центра «Урал без наркотиков».

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Александр Лесневский, психолог областного центра СПИД, разработал анкету, которая поможет определить направление беседы и более четко сформулировать ответы на вопросы: что такое наркомания — болезнь или преступление.

ЕТВ и организаторы дискуссии просят принять участие в опросе — это займет не более пяти минут. Зарегистрироваться на встречу можно здесь.

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Авторы:
Оксана Маклакова
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Теги:
Общество, урал без наркотиков, Город без наркотиков, наркотики, наркомания, Ельцин Центр, СПИД, СПИД центр
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