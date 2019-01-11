«Уралуправтодор» в 2018 году ограбили на 30 миллионов рублей
14:23, 11 Январь 2019
Россияне предпочитают красть дорожные знаки и ограждения, ломать дверцы биотуалетов и мусорить на трассах.
Начальник ФКУ «Уралуправтодор», который отвечает за четыре федеральные трассы в Свердловской области, Алексей Борисов заявил, что ежегодно уральцы воруют техническое оборудование трасс и наносят ущерб организации на 30 миллионов рублей.
По словам руководителя «Уралуправтодора», ведомство регулярно пишет в полицию и обращается в прокуратуру, но »практически ни одного уголовного дела еще не заведено».
Алексей Борисов
начальник ФКУ «Уралуправтодор»
Уважаемые граждане постоянно убирают знаки. У нас воровство технических средств по всей сети составляет до 30 миллионов рублей в год. Например, мы поставили новые современные биотуалеты — буквально через три дня там уже поломали двери, ручки. Вам может быть смешно (обращается к хихикающим журналистам — прим. ЕТВ), но это ущерб, который наносят Российской Федерации.
Алексей Борисов добавил, что также воруют кнопки с лифтов, дорожные знаки, перильное и барьерное ограждения, а также мусорят на дорогах и «ведут себя непорядочно».
Сегодня в «Уралуправтодоре» рассказали, что в 2019 году будут перекрывать сразу несколько участков дорог. Так, ремонт пройдет на трассе Екатеринбург — Челябинск, где введут 10 километров на участке за Сысертью. «Будем закрывать по две полосы и организовывать реверсивное движение», — сказал Алексей Борисов. Такая же ситуация ждет трассу Екатеринбург — Тюмень в районе Тугылыма.
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