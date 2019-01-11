«Уралуправтодор» в 2018 году ограбили на 30 миллионов рублей

Начальник ФКУ « Уралуправтодор», который отвечает за четыре федеральные трассы в Свердловской области , Алексей Борисов заявил , что ежегодно уральцы воруют техническое оборудование трасс и наносят ущерб организации на 30 миллионов рублей.





По словам руководителя « Уралуправтодора», ведомство регулярно пишет в полицию и обращается в прокуратуру , но » практически ни одного уголовного дела еще не заведено».