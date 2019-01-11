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Уральский шахматист Николай Грудинкин ищет девушку мечты

13:52, 11 Январь 2019
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Фото: pervo.info
Мужчина, страдающий ДЦП, хочет построить семью.
Уральский шахматист с ДЦП Николай Грудинкин ищет девушку своей мечты. 30-летний мужчина хочет построить семью. Об этом Грудинкин рассказал ЕТВ.

«Во-первых она должна быть доброй, человечной, сострадательной и милосердной. Не бояться трудностей. Быть сердобольной и сильной. Во-вторых, иметь желание двигаться вперед. Жить и радоваться жизни. Думаю, что по характеру она должна быть как моя мама», — отметил Николай Грудинкин.

Накануне первоуралец в очередной раз сыграл в шахматы с прославленным российским гроссмейстером Сергеем Карякиным. «Мне все очень понравилось. Сыграть с глазу на глаз с Сергеем — это здорово», — добавил Николай Грудинкин.
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Фото предоставлено Николаем Грудинкиным

ЕТВ рассказывал историю Николая Грудинкина здесь. Шахматист страдает тяжелой формой ДЦП, но это не мешает ему заниматься любимым делом — в шахматы он играет языком. Соперников спортсмен находит в интернете и нередко выигрывает многих. Другая страсть молодого человека — футбол. Он любит смотреть за игрой известных спортсменов.




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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Урал , Екатеринбург, Николай Грудинкин, шахматы, ДЦП, Николай Грудинкин
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