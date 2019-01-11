Уральский шахматист Николай Грудинкин ищет девушку мечты

Уральский шахматист с ДЦП Николай Грудинкин ищет девушку своей мечты. 30-летний мужчина хочет построить семью. Об этом Грудинкин рассказал ЕТВ.

« Во-первых она должна быть доброй , человечной , сострадательной и милосердной. Не бояться трудностей. Быть сердобольной и сильной. Во-вторых , иметь желание двигаться вперед. Жить и радоваться жизни. Думаю , что по характеру она должна быть как моя мама», — отметил Николай Грудинкин.