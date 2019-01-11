Уральский шахматист Николай Грудинкин ищет девушку мечты
13:52, 11 Январь 2019
Мужчина, страдающий ДЦП, хочет построить семью.
Уральский шахматист с ДЦП Николай Грудинкин ищет девушку своей мечты. 30-летний мужчина хочет построить семью. Об этом Грудинкин рассказал ЕТВ.
«Во-первых она должна быть доброй, человечной, сострадательной и милосердной. Не бояться трудностей. Быть сердобольной и сильной. Во-вторых, иметь желание двигаться вперед. Жить и радоваться жизни. Думаю, что по характеру она должна быть как моя мама», — отметил Николай Грудинкин.
Накануне первоуралец в очередной раз сыграл в шахматы с прославленным российским гроссмейстером Сергеем Карякиным. «Мне все очень понравилось. Сыграть с глазу на глаз с Сергеем — это здорово», — добавил Николай Грудинкин.
Екатеринбург другими глазами: «Дороги в России шире, чем в США»
Рассказ американского баскетболиста «Урала» о студенчестве, карьере и переезде в Екатеринбург.
Фото предоставлено Николаем Грудинкиным
ЕТВ рассказывал историю Николая Грудинкина здесь. Шахматист страдает тяжелой формой ДЦП, но это не мешает ему заниматься любимым делом — в шахматы он играет языком. Соперников спортсмен находит в интернете и нередко выигрывает многих. Другая страсть молодого человека — футбол. Он любит смотреть за игрой известных спортсменов.
Новое и интересное
Попрошу без рук
Городские истории
История, похожая на рождественское чудо: как уральский шахматист научился печатать глазами.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.