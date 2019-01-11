Уральские таможенники уничтожили 360 тонн польских фруктов за год

За год уральские таможенники уничтожили 368 тонн санкционных продуктов , которые прибыли с территории Казахстана. Чаще всего это были польские груши и яблоки , сыры и шпик , сообщил начальник таможенного управления Максим Чмора. По его словам , в этом году поставщики стали использовать больше аналитики , чтобы провести товар на уральский рынок. Они перекладывают фрукты в другие ящики , меняют наклейки и создают новые , подлинные документы Россельхознадзора.



