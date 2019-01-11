Уральские таможенники уничтожили 360 тонн польских фруктов за год
12:40, 11 Январь 2019
Чтобы доказать, что фрукты под запретом, приходилось изучать пыльцу.
За год уральские таможенники уничтожили 368 тонн санкционных продуктов, которые прибыли с территории Казахстана. Чаще всего это были польские груши и яблоки, сыры и шпик, сообщил начальник таможенного управления Максим Чмора. По его словам, в этом году поставщики стали использовать больше аналитики, чтобы провести товар на уральский рынок. Они перекладывают фрукты в другие ящики, меняют наклейки и создают новые, подлинные документы Россельхознадзора.
Последнее стало возможным, потому что Казахстан не поддержал российские контрсанкции. В эту страну ввозят санкционные продукты и оформляют как выращенные в Казахстане или Киргизии. Чтобы опровергнуть это, таможенники проводят экспертизу пыльцы и сорта. Они позволяют доказать, что фрукты прибыли из Европы.
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