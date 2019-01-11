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Свердловские мусорные операторы наживаются на новогодних елках

16:19, 11 Январь 2019
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Фото: pixabay.com
Ненужных лесных красавиц просят выкидывать в специальные отсеки или оставлять рядом с баками.
После новогодних праздников свердловские мусорные операторы начали убирать елки. Об этом сообщает департамент информполитики региона со ссылкой на замминистра энергетики и ЖКХ Егора Свалова.
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Транспортирование и дальнейшее обращение с елками осуществляется как с крупногабаритными отходами. Поэтому не нужно их бросать ни под окнами домов, ни во дворах. Не нужно пытаться затолкать ели и в мусорные контейнеры.
Егор Свалов
зам. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области

Для крупногабаритных отходов на контейнерных площадках существуют специально выделенные отсеки. Но если их нет, то елки можно складывать рядом с мусорными баками, уточнил Егор Свалов.

Тариф региональных операторов утвержден в соответствии с количеством мусора, которое образуют жители области. Число выброшенных елок поможет увеличить этот показатель.



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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Свердловская область , Екатеринбург, мусор
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