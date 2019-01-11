Свердловские мусорные операторы наживаются на новогодних елках

Для крупногабаритных отходов на контейнерных площадках существуют специально выделенные отсеки. Но если их нет, то елки можно складывать рядом с мусорными баками, уточнил Егор Свалов.

Тариф региональных операторов утвержден в соответствии с количеством мусора, которое образуют жители области. Число выброшенных елок поможет увеличить этот показатель.







