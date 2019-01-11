Сутенер из Екатеринбурга получил 1,5 года условно за бордель

Екатеринбургский сутенер получил 1,5 года условно за организацию борделя. В августе сотрудники полиции проверили одну из бань на проспекте Космонавтов, после чего вышли на след мужчины, рассказали ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Ранее судимый екатеринбуржец не научился уму-разуму, когда отбывал прошлое наказание, и решил создать бордель. В дом терпимости он приглашал знакомых девушек, которым пообещал вознаграждение от 2,5 до пяти тысяч рублей за раз. Но сделать бизнес процветающим не удалось. Горе-предпринимателя задержали, а материалы дела передали в Орджоникидзевский районный суд.

Екатеринбуржцу повезло, что не пришлось переезжать из дома терпимости в тюрьму. Но наказание он все-таки понесет. Кроме того, у мужчины будет испытательный срок два года.