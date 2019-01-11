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Сергей Федяков ушел из кинотеатра «Салют»

11:44, 11 Январь 2019
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Фото: wikimedia
Директор уволился по собственному желанию.

Директор кинотеатра «Салют» Сергей Федяков уволился. Информацию ЕТВ подтвердили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Там же добавили, что он ушел по собственному желанию. «Колизеем» Федяков теперь тоже не будет заниматься.

Исполняющим обязанности станет заместитель бывшего директора Федор Кириллов. Когда у двух кинотеатров появится новый руководитель, неизвестно. Напомним, Сергей Федяков возглавлял «Салют» и «Колизей» с 2005 года.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, кинотеатр "Колизей", Кинотеатр "Салют", Администрация Екатеринбурга, увольнение, Сергей Федяков
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