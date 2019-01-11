Многоэтажку в Екатеринбурге проверят из-за подозрения на корь
14:11, 11 Январь 2019
Врачи будут до конца месяца обходить квартиры и делать прививки.
Екатеринбургские врачи проверят многоэтажку на Совхозной, 6, из-за подозрения на корь у маленького ребенка. Роспотребнадзор заранее выдал предписание больнице, чтобы поставить жителям прививки. Жильцов просят открывать двери медработникам и приготовить паспорт, полис и прививочный сертификат. Осмотр и вакцинацию будут проводить до 31 января, сообщили в пресс-службе ведомства.
Врачи составят списки тех, кто находится в группе риска: это взрослые и дети, которым вакцинацию не провели по медицинским показаниям. Проверить кровь на наличие иммунитета к заболеванию можно в поликлинике. Последняя вспышка кори в Екатреинбурге была зарегистрирована в 2016 году. Из-за распространения заболевания в Екатеринбурге Роспотребнадзор ввел запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.
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