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Многоэтажку в Екатеринбурге проверят из-за подозрения на корь

14:11, 11 Январь 2019
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Фото: pixabay
Врачи будут до конца месяца обходить квартиры и делать прививки.
Екатеринбургские врачи проверят многоэтажку на Совхозной, 6, из-за подозрения на корь у маленького ребенка. Роспотребнадзор заранее выдал предписание больнице, чтобы поставить жителям прививки. Жильцов просят открывать двери медработникам и приготовить паспорт, полис и прививочный сертификат. Осмотр и вакцинацию будут проводить до 31 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Врачи составят списки тех, кто находится в группе риска: это взрослые и дети, которым вакцинацию не провели по медицинским показаниям. Проверить кровь на наличие иммунитета к заболеванию можно в поликлинике. Последняя вспышка кори в Екатреинбурге была зарегистрирована в 2016 году. Из-за распространения заболевания в Екатеринбурге Роспотребнадзор ввел запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, врачи, корь, вакцина, Роспотребнадзор
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