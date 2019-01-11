Многоэтажку в Екатеринбурге проверят из-за подозрения на корь

Екатеринбургские врачи проверят многоэтажку на Совхозной , 6 , из-за подозрения на корь у маленького ребенка. Роспотребнадзор заранее выдал предписание больнице , чтобы поставить жителям прививки. Жильцов просят открывать двери медработникам и приготовить паспорт , полис и прививочный сертификат. Осмотр и вакцинацию будут проводить до 31 января , сообщили в пресс-службе ведомства.



