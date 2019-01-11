К 2024 году трасса Екатеринбург — Тюмень станет четырехполосной
12:47, 11 Январь 2019
Дорожники будут перекрывать сразу несколько трасс для ремонта уже в этом году.
В «Уралуправтодоре» рассказали, что к 2024 году на трассе Екатеринбург — Тюмень сделают четыре полосы. По словам начальника ведомства Алексея Борисова, в ближайшее время дорожники займутся строительством 70 километров около Богдановича (35-105 км трассы Екатеринбург-Тюмень). После завершения этих работа федеральная дорога станет полностью четырехполосной.
«Мы увеличим пропускную способность. В результате никаких препятствий по перемещению не должно быть», — отметил начальник «Уралуправтодора» Алексей Борисов.
В 2019 году «Уралуправтодор» будет перекрывать сразу несколько участков дорог. Так, ремонт пройдет на трассе Екатеринбург — Челябинск, где введут 10 километров на участке за Сысертью. «Будем закрывать по две полосы и организовывать реверсивное движение», — сказал Алексей Борисов. Такая же ситуация сложится на трассе Екатеринбург — Тюмень в районе Тугылыма. Замену тонкослойного покрытия проведут на всех четырех дорогах, за которые «Уралуправтодор» отвечает в Свердловской области.
Напомним, по территории Свердловской области проходят четыре федеральные трассы, подведомственные ФКУ «Уралуправтодор»: М-5 «Урал», Р-351 Екатеринбург — Тюмень, Р-354 Екатеринбург — Шадринск –Курган и Р-242 Пермь — Екатеринбург. Всего — 2200 километров.
«Мы увеличим пропускную способность. В результате никаких препятствий по перемещению не должно быть», — отметил начальник «Уралуправтодора» Алексей Борисов.
В 2019 году «Уралуправтодор» будет перекрывать сразу несколько участков дорог. Так, ремонт пройдет на трассе Екатеринбург — Челябинск, где введут 10 километров на участке за Сысертью. «Будем закрывать по две полосы и организовывать реверсивное движение», — сказал Алексей Борисов. Такая же ситуация сложится на трассе Екатеринбург — Тюмень в районе Тугылыма. Замену тонкослойного покрытия проведут на всех четырех дорогах, за которые «Уралуправтодор» отвечает в Свердловской области.
Напомним, по территории Свердловской области проходят четыре федеральные трассы, подведомственные ФКУ «Уралуправтодор»: М-5 «Урал», Р-351 Екатеринбург — Тюмень, Р-354 Екатеринбург — Шадринск –Курган и Р-242 Пермь — Екатеринбург. Всего — 2200 километров.
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