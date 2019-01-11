К 2024 году трасса Екатеринбург — Тюмень станет четырехполосной

В « Уралуправтодоре» рассказали , что к 2024 году на трассе Екатеринбург — Тюмень сделают четыре полосы. По словам начальника ведомства Алексея Борисова , в ближайшее время дорожники займутся строительством 70 километров около Богдановича ( 35-105 км трассы Екатеринбург-Тюмень). После завершения этих работа федеральная дорога станет полностью четырехполосной.



« Мы увеличим пропускную способность. В результате никаких препятствий по перемещению не должно быть», — отметил начальник « Уралуправтодора» Алексей Борисов.



В 2019 году « Уралуправтодор» будет перекрывать сразу несколько участков дорог. Так , ремонт пройдет на трассе Екатеринбург — Челябинск , где введут 10 километров на участке за Сысертью. « Будем закрывать по две полосы и организовывать реверсивное движение», — сказал Алексей Борисов. Такая же ситуация сложится на трассе Екатеринбург — Тюмень в районе Тугылыма. Замену тонкослойного покрытия проведут на всех четырех дорогах , за которые « Уралуправтодор» отвечает в Свердловской области.



Напомним , по территории Свердловской области проходят четыре федеральные трассы , подведомственные ФКУ « Уралуправтодор»: М-5 « Урал», Р-351 Екатеринбург — Тюмень , Р-354 Екатеринбург — Шадринск –Курган и Р-242 Пермь — Екатеринбург. Всего — 2200 километров.