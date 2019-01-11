Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Из Екатеринбурга за 2018 год выдворили 2133 мигранта

10:10, 11 Январь 2019
migration-3129340_960_720.jpg
Фото: pixabay
Вернуться в Россию они смогут лишь через пять лет.

Свердловские приставы отправили из Екатеринбурга на родину 2133 мигранта, среди которых были повар китайского ресторана и самогонщики. Вернуться в Россию они смогут через пять лет.

В прошлом году кроме взрослых мигрантов домой вернулись 54 ребенка. Большая часть нелегалов, 1749 человек, оплатили авиабилеты сами. Общая сумма составила 6,5 миллиона рублей. На остальных пришлось потратить часть федерального бюджета России, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Екатеринбург другими глазами: «Дороги в России шире, чем в США»
Рассказ американского баскетболиста.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Из Екатеринбурга за 2018 год выдворили 2133 мигранта»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, УФССП по Свердловской области, нелегалы, иностранцы, мигранты, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».