Из Екатеринбурга за 2018 год выдворили 2133 мигранта
10:10, 11 Январь 2019
Вернуться в Россию они смогут лишь через пять лет.
Свердловские приставы отправили из Екатеринбурга на родину 2133 мигранта, среди которых были повар китайского ресторана и самогонщики. Вернуться в Россию они смогут через пять лет.
В прошлом году кроме взрослых мигрантов домой вернулись 54 ребенка. Большая часть нелегалов, 1749 человек, оплатили авиабилеты сами. Общая сумма составила 6,5 миллиона рублей. На остальных пришлось потратить часть федерального бюджета России, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
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