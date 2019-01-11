ГКБ №40 в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за вспышки гриппа
Екатеринбургская городская клиническая больница № 40 закрылась на карантин. Об этом родственникам и пациентам сообщили на сайте медучреждения. Теперь посещение больных запрещено. О сроках медики не сообщили.
«Это связано с превышением уровня заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на территории Екатеринбурга», — написали на сайте ГКБ № 40. Также люди в белых халатах напомнили екатеринбуржцам, как нужно вести себя в период карантина.
Правила просты:
— С родственниками, которые находятся в стационаре, общайтесь только по телефону;
— Не ходите на мероприятия, где много людей;
— Если вам все же пришлось пойти на такую встречу, носите маску. И не забывайте менять ее каждые два-три часа;
— Мойте руки чаще;
— Пейте витамины и лекарства, которые вам посоветовал врач.