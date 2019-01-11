ГКБ №40 в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за вспышки гриппа

Екатеринбургская городская клиническая больница № 40 закрылась на карантин. Об этом родственникам и пациентам сообщили на сайте медучреждения. Теперь посещение больных запрещено. О сроках медики не сообщили.

«Это связано с превышением уровня заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на территории Екатеринбурга», — написали на сайте ГКБ № 40. Также люди в белых халатах напомнили екатеринбуржцам, как нужно вести себя в период карантина.

Правила просты:

— С родственниками, которые находятся в стационаре, общайтесь только по телефону;

— Не ходите на мероприятия, где много людей;

— Если вам все же пришлось пойти на такую встречу, носите маску. И не забывайте менять ее каждые два-три часа;

— Мойте руки чаще;

— Пейте витамины и лекарства, которые вам посоветовал врач.