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ГКБ №40 в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за вспышки гриппа

09:11, 11 Январь 2019
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Фото: pixabay
Посещение больных запретили.

Екатеринбургская городская клиническая больница № 40 закрылась на карантин. Об этом родственникам и пациентам сообщили на сайте медучреждения. Теперь посещение больных запрещено. О сроках медики не сообщили.

«Это связано с превышением уровня заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на территории Екатеринбурга», — написали на сайте ГКБ № 40. Также люди в белых халатах напомнили екатеринбуржцам, как нужно вести себя в период карантина.

Правила просты:
— С родственниками, которые находятся в стационаре, общайтесь только по телефону;
— Не ходите на мероприятия, где много людей;
— Если вам все же пришлось пойти на такую встречу, носите маску. И не забывайте менять ее каждые два-три часа;
— Мойте руки чаще;
— Пейте витамины и лекарства, которые вам посоветовал врач.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, ГКБ №40, больница, карантин, инфекция, грипп
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