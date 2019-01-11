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Газета «Вечерний Екатеринбург» станет муниципальной

09:39, 11 Январь 2019
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Фото: pixabay
Мэрия уральской столицы придумала, как спасти захиревшее издание.

Газета «Вечерний Екатеринбург» сменит форму собственности. Она станет муниципальной, и это поможет сохранить стабильную работу издания, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии уральской столицы. Администрация уже обсуждает этот вопрос с руководством газеты.

Ранее главный редактор Лев Кощеев опубликовал на сайте «Вечернего Екатеринбурга» обращение к читателям. В нем он рассказал, что для газеты «наступили очень трудные времена». Руководитель СМИ заявил, что свердловчане больше не увидят «Вечерний Екатеринбург» в почтовых ящиках. Газета будет доступна только в киосках, а сайт заработает в ограниченном режиме.

«Вечерка» нужна Екатеринбургу своей теплой, уютной интонацией радостной любви к родному городу», — сказал Лев Кощеев. Власти обратили на это внимание и решили помочь изданию.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, собственность, СМИ, муниципалитет, Администрация Екатеринбурга, Екатеринбург
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