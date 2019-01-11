«Гадкое отношение к пассажирам»: Рожков обругал парковку в Кольцово
09:39, 11 Январь 2019
Юмористу «Уральских пельменей» не понравилось, что таксистов запугали штрафами.
Актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков раскритиковал парковку возле аэропорта Кольцово. По его словам, таксисты боятся заезжать на территорию воздушной гавани из-за угрозы штрафа. На своей странице в Facebook Андрей Рожков сообщил что из-за этого пассажирам приходится по 20 минут ждать машину на морозе.
«Заехал в желтую зону штраф 500 рублей, заехал повторно в течение часа — 500 рублей! „Выйдите пожалуйста за территорию парковки, я не могу заехать“ Заехать пол дела, попробуй еще выехать во время! Такого откровенного стяжательства и гадкого отношения к пассажирам нет ни в одном аэропорту!», — написал юморист.
Аэропорт Кольцово модернизировал парковку в конце декабря 2018 года, чтобы разделить транспортные потоки. Автомобилисты должны встретить пассажиров в зоне высадки в течение 15 минут. Если машина задержится там, то придется заплатить 500 рублей за каждый неполный час. Есть вариант оставить машину в зоне краткосрочной парковки. За каждый час пребывания там придется заплатить 200 рублей.
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