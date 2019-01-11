Друг помешал спортивной пенсии Антона Шипулина 

Биатлонист Антон Шипулин не смог спокойно уйти на пенсию. На своей странице в Instagram он сообщил , что на очередную тренировку его вытащил друг-лыжник Александр Легков. Они покатались по парку Ларисы Лазутиной в Москве.





« Или ты идешь со мной на тренировку , или ты мне не друг! Не дает спокойно уйти на пенсию», — смеется Шипулин.



