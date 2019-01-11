Друг помешал спортивной пенсии Антона Шипулина
10:14, 11 Январь 2019
Уральский биатлонист вышел на тренировку в московском парке.
Биатлонист Антон Шипулин не смог спокойно уйти на пенсию. На своей странице в Instagram он сообщил, что на очередную тренировку его вытащил друг-лыжник Александр Легков. Они покатались по парку Ларисы Лазутиной в Москве.
«Или ты идешь со мной на тренировку, или ты мне не друг! Не дает спокойно уйти на пенсию», — смеется Шипулин.
Чемпион биатлонной эстафеты в Сочи Антон Шипулин завершил профессиональную карьеру после Рождественской гонки в немецком Гезелькирхене. Финишную черту биатлонист пересек восьмым. Причиной завершения карьеры Антон назвал допинговые разбирательства и запрет на выступление на Олимпиаде в Пхенчхане.
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Болельщики смогут увидеть Шипулина на лыжне любительского марафона «Европа — Азия», который пройдет 9 марта на базе «Хрустальная» в Первоуральске, и «Югорского лыжного марафона» — 6 апреля в Ханты-Мансийске.
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