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За новогодние праздники на Среднем Урале поймали 400 пьяных водителей

12:19, 10 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Стражи правопорядка пресекли 11 тысяч нарушений ПДД.

За первую неделю 2019 года сотрудники свердловской госавтоинспекции задержали 400 нетрезвых водителей. Об этом ЕТВ рассказали в управлении региональной ГИБДД.

Часть водителей отказались проходить медицинское освидетельствование, 43 из них теперь грозит уголовное преследование. Кроме того, 245 человек ездили без водительских прав. Также за восемь дней 450 водителей перевозили детей без удерживающих устройств.

В новогодние дни на дорогах Свердловской области зарегистрировали 54 происшествия, в результате которых погибли 13 человек. Больше всего ДТП случилось при столкновении автомобилей. Всего в праздники выявили и пресекли 11 тысяч правонарушений ПДД.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, пьяные, Екатеринбург, Новый год
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